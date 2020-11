Elvis Tjin Asjoe neemt stap terug

De Bonairiaanse gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe stapt voor bijna anderhalf jaar uit de politiek. Hij legt zijn functie van gedeputeerde neer. Op 22 maart 2022 wil Tjin Asjoe weer meedoen aan de verkiezingen op Bonaire. Tot die tijd wil hij onder meer de tijd nemen om zijn scheiding te regelen. De populaire politicus is getrouwd met het hoofd van het Arubaanse toerismebureau Ronella Tjin Asjoe-Croes.

Tjin Asjoe is leider van coalitiepartij MPB. Hij heeft een brief aan zijn partij geschreven waarin hij zijn beweegredenen uitlegt. Ook heeft hij in een voicenote een verklaring gegeven voor de opmerkelijke stap.