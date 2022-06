Encanto spektakel op luchthaven Hato

Gisteren landde een bijzonder toestel van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca op Hato. Op het vliegtuig wordt de Disneyfilm Encanto gepromoot. In december vorig jaar onthulde Avianca dit toestel. Het vliegtuig werd voornamelijk ingezet voor binnenlandse vluchten, maar nu ook voor buitenlandse reizen. Encanto gaat over de Colombiaanse familie Madrigal die over speciale krachten bezit. Volgens Avianca staat de film voor de rijke cultuur en diversiteit van het Zuid-Amerikaanse land.

