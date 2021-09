“Ennia niet bevoegd tot verkoop”

Ennia is volgens haar statuten niet bevoegd tot de verkoop van haar dochterondernemingen. Dat zegt Parman International in een reactie op de verkoop van Banco di Caribe (BdC) aan United Group Holdings (United) van Gregory Elias. De Centrale Bank besloot tot de verkoop van de BdC in verband met geldproblemen bij Ennia die waren ontstaan door financieel wanbeleid door Parman, eigendom van de zakenman Hushang Ansary. De Centrale Bank nam Ennia onder haar beheer nadat eigenaar Parman veel kapitaal uit het bedrijf had gehaald en elders had geïnvesteerd. Parman International weerspreekt dat er sprake zou zijn van financieel wanbeleid bij Ennia.