Ennia-zaak sleept voort

Het zal nog enige tijd duren voordat duidelijk is hoe hoog het bedrag is waarvoor Ennia eigenaar Ansary aansprakelijk is. Het bedrag zal wel substantieel lager zijn dan de 1 miljard gulden die door Ennia wordt gevorderd en eind 2021 door de rechter was toegewezen. Dat meldt de Centrale Bank. Met het tussenvonnis in hoger beroep zullen ook de erkenningsprocedures in de VS langer doorlopen. Het Hof heeft zo’n 250 miljoen gulden schade vastgesteld. Om over de resterende schadeposten te kunnen beslissen is meer onderzoek nodig. Op 24 oktober wordt de zaak verder behandeld.