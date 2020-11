Enquête CBS over gevolgen lockdown

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in juli 2020 een conjunctuurenquête gehouden. Dat was na de ‘lockdown’ van maatschappij en economie. Gevolg hiervan was dat de bedrijvigheid en omzetten van bedrijven zeer sterk zijn afgenomen. Ruim 83 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven dat de ‘lockdown’ een erg negatieve invloed heeft gehad op de economie. Verder komt uit de enquête naar voren dat het vertrouwen in de economie naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode sterk is verminderd.

Het vertrouwen in de toekomst is het afgelopen halfjaar van 2020 verslechterd, zo stelt het CBS. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 2019 duidelijk afgenomen van 51 naar 35 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst, is eveneens verslechterd en wel van 22 naar 30 procent.

De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met december 2019 drastisch verslechterd. Meer bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is vrijwel verdubbeld van 34 naar 67 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven het klimaat goed te vinden is veranderd van 4 naar 1 procent van de bedrijven. Duidelijk minder bedrijven beschouwen het investeringsklimaat als ‘matig’. Dit is gehalveerd van 62 naar 31 procent