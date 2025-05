‘Er is 150 miljoen euro beschikbaar aan subsidies om te helpen bij energietransitie’

De Nederlandse minister voor Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans, heeft gisteren namens de Nederland gezegd dat er 150 miljoen euro beschikbaar is aan subsidies om te helpen bij de energietransitie op Curaçao en de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betreft een alternatieve en duurzame energietransitie. Hermans is op bezoek op ons eiland voor de conferentie over klimaat en energie en was aanwezig bij de inauguratie van het windmolenpark in Koraal Tabak gisteren.

Ze benadrukte dat het belangrijk is om dit gebied grote investeringen te doen, want energie is van essentieel belang in ons dagelijks leven. Ze zei verder: “Natuurlijk wordt er veel gepraat, maar er moet ook worden gepraat om zeker te weten dat iedereen op één lijn zit. Met het windmolenpark kunnen we zien dat de zaken concreet zijn geworden, en daar ben ik zeer trots op.”