Eredoctoraat voor kankerspecialist Bob Pinedo

De Ricardo Palma University in Peru zal op 10 oktober een eredoctoraat toekennen aan de Curaçaose oncoloog Bob Pinedo, professor-emeritus aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De inmiddels 81-jarige arts is een internationaal gerenommeerde specialist op het gebied van kanker. Hij zet zich al decennia in voor onderzoek om kanker te voorkomen en waar mogelijk zo vroeg mogelijk te ontdekken. Naast de toekenning van het eredoctoraat zal op de universiteit in Lima een internationale conferentie over deze ziekte worden gehouden, waarop Pinedo gastspreker zal zijn.

Pinedo is voormalig hoofd van het farmacologisch laboratorium van het Nederlands Kanker Instituut en grondlegger en oud-directeur van het VUmc Cancer Centre Amsterdam. Hij is medeoprichter van de wetenschappelijke tijdschriften ‘Annals of Oncology’ en van ‘The Oncologist’. Hij was president van de Federation of European Cancer Societies en van de European Society of Medical Oncology, en ontving diverse prijzen en onderscheidingen zoals de Spinozapremie in 1997.