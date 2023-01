Erkennen homorechten landsaangelegenheid

Homostellen moeten in alle delen van het Koninkrijk kunnen trouwen. Dat schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer in reactie op Kamervragen. Maar voegt ze eraan toe: het eerbiedigen van de mensenrechten is in beginsel een landsaangelegenheid van de autonome landen. Aanleiding voor de Kamervragen is het besluit van het kabinet-Pisas in cassatie te gaan tegen het besluit van het Hof. Dat stelde vorig jaar dat het homohuwelijk geïntroduceerd moet worden. Van Huffelen heeft de kwestie besproken met het kabinet-Pisas. Ook Onderwijsminister Dijkgraaf heeft dit thema aangekaart tijdens zijn werkbezoek vorige week aan Curaçao en Aruba. Daarnaast ging minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie vorige week in gesprek met vertegenwoordigers van de lhbtiq-gemeenschap.