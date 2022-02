Erkenning voor One Flavaz op Internationale Dag van de Moedertaal

De band One Flavaz is gisteren in het zonnetje gezet door minister van Cultuur Sithree van Heydoorn (MFK). De band van Dibo Doran heeft op de Internationale Dag van de Moedertaal een erkenning gekregen voor het project Biba Doble! Het project is een muzikaal eerbetoon aan muzikant, arrangeur en componist Doble R. De band heeft samen met Edison-winnaar Randal Corsen de bekendste carnavalstumba’s van de maestro in een nieuw jasje gestoken. Hierdoor kan een nieuwe generatie muziekliefhebbers kennismaken met het erfgoed van Rignald Recordino, zoals Doble R echt heet. De Papiamentstalige teksten van Doble R blinken uit in beeldspraak.