Erven Maal willen Oostpunt eindelijk ontwikkelen

De familie Maal, eigenaar van Oostpunt, hebben grote plannen met het oostelijk deel van het eiland. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De familie zit in een rechtszaak dat door onder andere Carmabi en Amigu di Tera is aangespannen. Oostpunt beslaat zo’n 10 procent van het totale oppervlak van Curaçao. De familie voerde in de zaak aan het gebied te willen inzetten voor landbouw, woningbouw, toerisme, recreatie, conservering, economische ontwikkeling en milieubescherming. De erven betreuren dat door rechtszaken van milieuorganisaties een organisatie als Atlantis Resort naar de Bahamas is afgeweken en daar tot een van de beste hotels ter wereld is uitgegroeid. Doordat het gebied onaangetast is vindt er volgens Willy Maal, woordvoerder van de familie, veel criminele activiteit plaats in het gebied. Met menselijke aanwezigheid en activiteit zal ook daaraan een einde komen.