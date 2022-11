EU-fondsen voor watermanagement & riolering

Curaçao ontvangt 18,6 miljoen euro van de Europese Unie. Dat is gisteren bekendgemaakt bij de afsluiting van het 19e OCT-EU forum en de ministeriële conferentie van de OCTA in Nieuw-Caledonië. Het geld is bestemd voor water management en riolering. Dat betekent dat de overheid gaat investeren in nieuwe waterzuiveringsinstallaties en in herstel van bestaande installaties. Het meerjarenprogramma loopt tot 2027.

