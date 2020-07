EU-top over herstelfonds begonnen

De top van de Europese Raad over de meerjarenbegroting en het herstelfonds voor Europa is vandaag van start gegaan. De komende weken zal er uitvoerig overlegd worden het fonds dat ongeveer 1.800 miljard euro zal gaan bedragen. Ook het Caribische deel van het Koninkrijk zou hier aanspraak op moeten kunnen maken. In welke vorm en bedragen is nog niet duidelijk. In april diende Europarlementariër Samira Rafaela (D66) hiervoor een motie in, ook hierover moet de komende weken duidelijkheid komen.

Luister hier het hele gesprek met Samira Rafaela op Paradise FM terug: