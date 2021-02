EU verklaart gezant Venezuela tot persona non grata

De Europese Unie heeft donderdag de gezant van Venezuela tot ongewenst persoon verklaard. De zet vanuit Brussel is een vergelding voor de uitzetting van de EU-ambassadeur in Caracas woensdag. Venezuela reageerde daarmee op sancties die door Brussel waren opgelegd aan het regime van president Nicolás Maduro. Het ongewenst verklaren van de Venezolaanse gezant in Brussel was voorgesteld door EU-buitenlandchef Josep Borrell en kon op steun van de lidstaten rekenen, zo staat in een verklaring. Op woensdag maakte de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza bekend dat de EU-ambassadeur het land in 72 uur moest hebben verlaten. Die mededeling kwam twee dagen nadat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het eens waren geworden over sancties tegen 19 Venezolaanse functionarissen wegens “het ondermijnen van de democratie”.

De Europese sancties tegen Venezuela werden uitgebreid naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in december, die door president Maduro werden gewonnen na een boycot door de oppositie. Tot de verkiezingen had de oppositie formeel de meerderheid in het parlement, hoewel dat door Maduro terzijde was geschoven. Oppositieleider Juan Guaidó wordt onder meer door de EU en de Verenigde Staten beschouwd als het legitieme staatshoofd van Venezuela.