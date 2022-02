Eunice Saleh gedecoreerd

Eunice Saleh heeft gisteren een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Gouverneur Lucille George-Wout heeft die namens koning Willem-Alexander uitgereikt. Saleh is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was tot voor kort president van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie. Saleh krijgt de onderscheiding voor haar bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van de rechtspraak in het Caribische deel van het koninkrijk en haar bestuursactiviteiten van verschillende stichtingen.