Europa geeft groen licht voor coronapaspoort

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed, erkend en gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij is gevaccineerd, recent negatief is getest of is hersteld van het coronavirus en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden. De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, zegt het Europees Parlement. De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen. De verwachting in Brussel is dat dit overleg in juni kan worden afgerond.