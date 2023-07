Een avondje stappen eindigde afgelopen nacht in grof geweld. Een Europese Nederlander moest per ambulance naar de spoedeisende hulp worden gebracht. Dat bevestigt de politie. De man was het slachtoffer van mishandeling. Daarbij liep hij een hoofdwond op. Het incident gebeurde rond een uur ‘s nachts bij Bapor Kibra. Over de daders is niets bekend.