Evaluatierapport speciaal onderwijs klaar

Het ministerie van Onderwijs heeft drie aanbevelingen gekregen voor een beter beleid voor speciaal onderwijs. Onderwijsminister Van Heydoorn kreeg het rapport deze week overhandigd. Het ministerie riep een commissie in het leven die een onafhankelijke evaluatie uit moest voeren van alle documenten over leerlingen in het speciaal onderwijs. De commissie moest nagaan of deze leerlingen wel in dit type onderwijs thuishoren.