Ewout Genemans maakt nieuwe docu over Marechaussee op Curaçao

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen dagen ter ondersteuning van lokale autoriteiten op Curaçao een bijdrage geleverd aan het vervoer van gedetineerden. En verder overig beveiligingswerk rondom het hoger beroep in de zaak- Maximus. Dat betreft het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. De behandeling van het hoger beroep vindt plaats in een zwaar beveiligde marinekazerne en duurt nog tot 29 januari. In de zaak zijn veel getuigen verschenen, waaronder de zogenaamde ‘moordmakelaar’ Burney Fonseca. Die zit in Nederland een straf uit van 26 jaar voor ronselen van de daders van de moord op Wiels. Hij is door de BSB naar het eiland gebracht.

De brigade van de Koninklijke Marechaussee werkte daarbij samen met het korps politie Curaçao, Kustwacht Caribisch Gebied, Marechaussee brigade Caribisch gebied en overige defensie-eenheden. Op Curaçao werden de werkzaamheden van de BSB en brigade Caribisch Gebied gefilmd door televisiemaker Ewout Genemans, die een docuserie maakt over het werk van de Koninklijke Marechaussee. De serie zal vanaf eind mei 2021 worden uitgezonden.