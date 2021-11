Ex-bestuurders BZV wilden uitstel rechtszaak in hoger beroep

De drie ex-bestuursleden die door de vereffenaars van Stichting BZV worden onderzocht wilden de behandeling van hun rechtszaak in hoger beroep uitstellen. Zo melden lokale media. De hoofdrolspelers in wat ondertussen de BZV-affaire wordt genoemd hebben vorige week een verzoek daarvoor ingediend. Het Hof ging daarmee echter niet akkoord. De bestuursleden hadden tot vorige week de tijd om hun bewijsstukken in te leveren bij de rechtbank. Minister van GMN Dorothy Pietersz-Janga gaf vorige week na een ontmoeting met de bestuursleden opdracht aan de vereffenaars van de BZV om het onderzoek te staken, wat voor veel ophef heeft gezorgd bij het publiek en in het CuraƧaose parlement.

