Ex-directeur Ennia start zaak tegen oud-werkgever

Voormalig Ennia-directeur Reinald ‘Reintje’ Curiel is een rechtszaak begonnen tegen zijn voormalige werkgever. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De 65-jarige Curiel was in juli 2018 de enige van het toenmalige managementteam van de Ennia-verzekeringsgroep die van de CBCS, in verband met de noodregeling, mocht aanblijven. De (overige) directeuren moesten aftreden. Behalve de directeuren kregen ook alle commissarissen ontslag aangezegd door de Centrale Bank. Curiel zou nog recht hebben op een overeengekomen uitbetalingsregeling en wil wat het verzekeringsbedrijf hem verschuldigd zou zijn.