Ex-directeur haven St. Maarten eiste miljoenen schadeclaim

De oud-directeur van de Sint Maartense havenautoriteit eist een schadevergoeding van het OM. Sinds 2017 ligt hij met justitie in de clinch. Mark Mingo werd onder andere vervolgd voor diefstal en verduistering. Het gerecht in eerste aanleg veroordeelde hem tot een celstraf van 4 jaar. Maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Volgens Mingo heeft deze zaak zijn leven verwoest. Zo verloor hij zijn baan en zijn huis. De oud-directeur claimt nu 3 miljoen dollar van het OM. Volgende week wordt de zaak behandeld.