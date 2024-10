Ex-minister Cijntje: Onze stranden zijn heilig

De voormalige minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, heeft zich uitgesproken over de recente ontwikkelingen rond de stranden van Curaçao. In een ingezonden brief schrijft hij dat onze stranden als heilig moeten worden beschouwd. In de praktijk betekent dat volgens hem dat er bij elke vorm van ontwikkeling rekening moet worden gehouden met zowel de lokale gemeenschap als het milieu. Volgens de oud-minister moet premier Gilmar Pisas ervoor zorgen dat de kustlijnen worden beschermd en dat er niet direct aan de kust wordt gebouwd.

Cijntje, die in augustus opstapte als minister na een conflict tussen coalitiepartijen PNP en MFK, benadrukt tegelijkertijd dat economische groei en toeristische ontwikkeling belangrijk is. De voormalige minister benadrukt dat de stranden infrastructuur en faciliteiten nodig hebben, maar dat deze ontwikkelingen op een verantwoorde manier moeten gebeuren. Hij reageert hiermee op de maatschappelijke discussie die is ontstaan over de bouwplannen voor Jeremi en Lagun.