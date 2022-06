Ex-parlementariër op Sint Maarten veroordeeld in hoger beroep

Vandaag heeft het hof in hoger beroep uitspraak gedaan in de omkopingszaak Emerald. Hoofdverdachte en ondernemer Oneil Arrindell is veroordeeld tot veertig maanden celstraf. Het hof heeft vastgesteld dat hij de haven op Sint Maarten heeft opgelicht voor 2,7 miljoen dollar. Ook heeft hij toenmalig parlementariër Frans Richardson omgekocht voor 370.000 dollar in ruil voor steun bij het sluiten van een baggercontract. Bovendien was hij in het bezit van een vuurwapen en pleegde hij belastingfraude. De andere verdachte, ex-politicus Richardson, is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. Ook mag hij 5 jaar niet aan de verkiezingen meedoen. Een verdachte is vrijgesproken. De havendirecteur van destijds, Mark Mingo, was niet bij de fraude betrokken. De verdachten en het Openbaar Ministerie hebben veertien dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.