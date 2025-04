Ex-politicus Gilbert Ricardo gewond bij ingestorte nachtclub Santo Domingo

De voormalig politiek leider van politieke partij Mihó Kòrsou Gilbert Ricardo is opgenomen in het ziekenhuis na een ramp bij de discotheek Jet Set in de Dominicaanse Republiek. Dat meldt de Extra. Het dak van de discotheek in Santo Domingo stortte in op het moment dat de Dominicaanse zanger Rubby Pérez aan het zingen was. De zanger werd bedolven onder puin en is overleden. 113 mensen overleefden het ongeval niet.