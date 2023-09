Ex-vrouw Chavez naar Venezolaanse consulaat op Curaçao

Marisabel Rodriguez, de ex-vrouw van Hugo Chávez komt naar Curaçao. Ze zal een hoge positie gaan bekleden in het Venezolaanse consulaat. Dat melden diverse media in het Zuid-Amerikaanse land. Marisol Gutierrez de Almeida blijft de consul-generaal. De voormalige Venezolaanse first lady wordt haar rechterhand. Eerder vervulde de ex-van de overleden oud-president diplomatieke functies in Turkije. De diplomatieke betrekkingen tussen Curaçao en Venezuela bevinden zich in een stijgende lijn. In april zijn de grenzen tussen beide landen heropend, nadat de regering van Nicolás Maduro de grenzen in 2019 sloot. Sindsdien is er een geleidelijke opleving van de lucht- en zeehandel.

Oud-journaliste Marisabel Rodriguez was van 1997 tot en met 2004 getrouwd met Chávez. Ze hebben samen een dochter, Rosinés.