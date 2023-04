Exit meidenteam op Concacaf U-20

Curaçao is uitgespeeld op het Concacaf kampioenschap voor vrouwen onder 20. Het team slaagde er zaterdag niet in om zich tot groepswinnaar te kronen. De laatste kwalificatiewedstrijd eindigde spectaculair met een 8-0 winst op Sint Maarten. Desondanks eindigde Curaçao op de tweede plaats met 16 goals in totaal. In deze fase gaat de groepswinnaar uit iedere poule door naar het kampioenschap. Dat zijn Canada, Panama, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Jamaica en Costa Rica. Mexico en de VS hadden zich al geplaatst voor het kampioenschap. Deze is van 24 mei tot en met 3 juni in de Dominicaanse Republiek. De top 3 doet volgend jaar mee aan de FIFA U-20 Women’s World Cup.