Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is aangevraagd door zowel de coalitie als de oppositiepartijen. Sprekers zijn onder anderen Yamil Lasten van Curoil, Darick Jonis van Aqualectra en Liane Virginia-Cova van ADC. Volgens deze wet mogen zij niet meer dan 130 procent van het salaris van de minister-president verdienen. Op zich hebben de meeste topmensen geen problemen met een maximumsalaris. Wel vinden ze dat er in de wet verkeerde bedragen staan. Zij vinden dat ze recht hebben op het dubbele. Er zijn twee dagen uitgetrokken voor de vergadering van de centrale commissie. Morgen is het eerste deel en donderdag wordt de vergadering voortgezet.