Een man heeft gisteren brandwonden opgelopen bij een explosie in een bakkerij. Hij is met spoed naar het CMC vervoerd met verwondingen aan zijn handen en borst. De explosie gebeurde op het moment dat de man de oven aandeed. Kort daarvoor was een nieuwe gasfles aangesloten. De bakkerij aan het Molenplein in Otrobanda is voorlopig gesloten.

