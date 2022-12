Expo Curaçaose kunstenaar in Paleis Kneuterdijk

De expositie ‘Kleurrijk Koninkrijk’ is gisteren geopend in Paleis Kneuterdijk in Den Haag, het hoofdkwartier van de Raad van State. In de tentoonstelling zijn de schilderijen en objecten van José Maria Capricorne te zien. ‘Kleurrijk Koninkrijk’ is samengesteld door Lusette Verboom van Galeria Alma Blou. Dat deed zij mede op verzoek van de vicevoorzitter van de Raad van State. De curator werkte daarvoor in nauwe samenspraak met de kunstenaar en zijn dochter. Het magisch realisme is typerend voor het werk van de Curaçaoënaar. Hij schept een unieke droomwereld waarin mensen overgaan in fantasiefiguren, de natuur en geschiedenis. De expo is in het kader van de Koninkrijksdag, die jaarlijks op 15 december gevierd wordt. Kunstliefhebbers kunnen ‘Kleurrijk Koninkrijk’ tot eind januari bezoeken bij de Raad van State.