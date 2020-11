Extra financiële middelen voor gevolgen regenval

Volgens minister Zita Jesus-Leito is er geld vrijgekomen om rooien te kunnen schoonmaken. Ook is er geld beschikbaar als er noodherstel moet worden gepleegd aan vervallen panden in de binnenstad. Daarover heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning afspraken gemaakt met minister van Financiën van Kenneth Gijsbertha. Vanwege de coronacrisis waren alle uitgaven eigenlijk bevroren, zo zegt ze. Maar er is nu toch een manier gevonden om aan de nodige fondsen te komen. Dat heeft Jesus-Leito aan de Amigoe gemeld.

Volgens haar hoeft de bevolking zich geen zorgen te maken. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is het schoonmaken van de rooien weer extra dringend geworden. Verschillende huizen in Otrobanda en Punda zijn daarnaast ingestort door de hevige regenval. De kans bestaat dat meer panden zullen afbrokkelen. De minister benadrukt dat het de taak van de eigenaren is om de huizen in goede staat te houden. Maar als er gevaar voor de bevolking dreigt, grijpt de overheid in.