Op Bonaire is een laatste extra groep medisch en ondersteunend personeel aangekomen ter ondersteuning voor Fundashon Mariadal. De groep is gestuurd via het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. De specialisten blijven nog twee weken thuis in quarantaine voordat zij met de andere medici in het ziekenhuis klaar kunnen staan. Op dit moment zijn er nog geen mensen positief getest op besmetting op Bonaire.