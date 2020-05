Extra militaire bijstand

De Kustwacht in het Caribisch gebied zal met militaire bijstand de komende periode de grenzen en kusten van Aruba, Curaçao en Bonaire intensief blijven bewaken. Naast Zr.Ms Zeeland vaart nu ook Zr.Ms. Karel Doorman onder de vlag van de Kustwacht. De intensivering is het gevolg van de coronacrisis en is met name gericht op boten die illegaal de eilanden proberen te bereiken.