Extra politielijn op verkiezingsdag

Curaçao gaat over twee dagen naar de stembus. In het kader van de coronamaatregelen zal er veel gecontroleerd worden door de politie. Om alles in goede banen te laten lopen heeft de politie van 8 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds een extra telefoonlijn geopend. Als burgers op de verkiezingsdag de politie willen waarschuwen over een incident dat te maken heeft met de verkiezingen, kan er worden gebeld op 915. Daarbij gaat het onder meer om samenkomsten van partijaanhangers. Daarnaast blijft het nummer 911 bruikbaar voor noodgevallen en 917 voor zaken die niet urgent zijn. De politie roept iedereen op om zich zoveel mogelijk aan de regels te houden die zijn ingesteld voor de bestrijding van corona.

