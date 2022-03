Extra tijd voor geïnteresseerde partijen in raffinaderij

De deadline voor het indienen van een offerte voor de raffinaderij is met een maand verlengd. Uiterlijk eind maart moeten alle partijen die geïnteresseerd zijn in de overname een bindend voorstel indienen. Dat maakt RdK, de eigenaar van de raffinaderij, bekend. Het is nog steeds de bedoeling om de onderhandelingen met de nieuwe beheerder in juni af te ronden. In de tweede helft van dit jaar moet de raffinaderij weer operationeel zijn. Sinds het vertrek van de vorige huurder eind 2019 staat de raffinaderij stil. Hierdoor zijn er veel banen verloren gegaan. De overheid wil de raffinaderij zo snel mogelijk opstarten. Dit zou goed zijn voor de economie.