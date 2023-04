Extra veiligheidsmaatregelen vreemdelingendetentie

De veiligheidsmaatregelen bij het nieuwe vreemdelingendetentiecentrum worden verhoogd. Dat gebeurt in opdracht van de minister van Justitie. De aanleiding is de ontsnapping van vier Venezolanen afgelopen week. Daarbij hebben ze een spoor van vernielingen achtergelaten. De komende dagen zullen er extra veiligheidsmaatregelen worden doorgevoerd, zowel aan de infrastructuur als bij de beveiliging. Doel is tot duurzame oplossingen te komen.