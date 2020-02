EZ Air verliest hangaarzaak

EZ Air heeft de zaak tegen Curaçao Airport Partners verloren. De luchtvaartmaatschappij wilde exclusieve toegang tot een hangaar op luchthaven Hato en beschuldigde Curaçao Airport Partners van machtsmisbruik, omdat hiervoor geen toestemming kwam. EZ diende een klacht in bij de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), maar deze oordeelde dat het niet onredelijk is dat de luchthaven een aanbestedingsprocedure hanteert om de hangaarruimte toe te wijzen. Van machtsmisbruik is daarom volgens de FTAC geen sprake.