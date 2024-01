Facelift met beachbars en strandbedden voor Caracasbaai

Het strand van Caracasbaai krijgt dit jaar nog een uitgebreide facelift. Premier Pisas heeft een uitgebreide impressievideo op zijn Facebook pagina gedeeld. In het ontwerp van Forever Young Architects van Raichel Martina, zijn onder andere diverse beachbars en kiosken te zien. We zien dat de kade en de waterkant voor een groot deel verhoogd en verstevigd zijn en er is ruimte voor strandbedden. Ook zouden er sportfaciliteiten moeten komen. En aan de overkant van de weg, dus aan de kant van het Spaanse Water, komt een evenemententerrein. De parkeerplaatsen worden ook aangepakt. Ze blijven gratis maar komen wel achter een slagboom. Ook zou er een grote bovengrondse parkeergarage moeten komen. Totale prijskaartje voor het project: zo’n 10 miljoen gulden.

