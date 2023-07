Facelift voor begraafplaats Luis Brion

De begraafplaats van Luis Brion wordt omgedoopt tot Santana Memorial Almirante Luis Brion. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de herdenking van de geboortedag van de Curaçaose held. Brion streed samen met Simon Bolivar voor de bevrijding van Zuid-Amerika. Zijn begraafplaats bevindt zich op plantage Rozentak ter hoogte van Post 4. Tot twee jaar geleden lag het er verwaarloosd bij. Een groep vrijwilligers heeft zich ontfermd over de begraafplaats en deze volledig opgeknapt. Gisteren was de officiële heropening. De stoffelijke resten van Brion bevinden zich overigens in Venezuela. Op verzoek van de toenmalige president zijn Brions botten naar het Zuid-Amerikaanse land verscheept, waar hij is bijgelegd in het nationale pantheon in Caracas.