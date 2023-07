Het strand van Daaibooi krijgt een facelift. Zo is het oude dak van de snackbar op Daaibooi verwijderd. Het dak verkeerde in zeer slechte staat en was zelfs een gevaar geworden voor strandbezoekers. Binnenkort start het GMN-ministerie ook met de werkzaamheden om de toiletfaciliteiten te renoveren. De aanbesteding daarvoor is nog gaande.

Meer over Daaibooi facelift strand toiletten