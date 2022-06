Twee broers gingen gisteravond met elkaar op de vuist. Een broer liep daarbij een steekwond op. Dit meldt de politie. De man was net onder zijn oksel geraakt en verloor veel bloed. Hij werd met de ambulance naar het CMC vervoerd. Zijn 42-jarige broer werd ter plekke gearresteerd. Hij zit in voorarrest. De politie heeft de zaak in onderzoek.

