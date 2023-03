Fataal verkeersongeval bij Mangusa Rio Canario

Een vrouw is vanmorgen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het verkeersincident vond plaats aan de Schottegatweg Noord, ter hoogte van Mangusa Rio. De vrouwelijke bestuurder verloor in een bocht de macht over het stuur. De auto kwam tegen een muur tot stilstand. Vorig jaar augustus werden twee bermschoonmakers op precies dezelfde plek geschept door een auto. Ook zij overleefden de klap niet. De politie heeft de zaak in onderzoek. Beeld: TV Direct