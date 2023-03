Bij een verkeersongeval aan de Caracasbaaiweg is afgelopen nacht een man omgekomen. De auto raakte van de weg en botste tegen een lantaarnpaal. In de wagen zaten drie mensen, waarvan een door de klap op slag dood was. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de rotonde bij Caracasbaai. De bestuurder is aangehouden voor alcoholgebruik. Beeld: Vigilante