Op de Amerikaweg in Paradijs is afgelopen nacht een familieruzie uit de hand gelopen. Dat meldt de politie. Drie broers waren verwikkeld in verhitte discussie, waarna een van hen een mes trok. Daarbij werd een broer fataal geraakt. De 56-jarige dader is direct aangehouden. Op de foto politiewoordvoerder Maurits Rosalina voor de plaats delict.

