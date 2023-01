Fatale flare teruggeroepen

De Red Rocket Parachute flare L-35 is levensgevaarlijk. Iedereen die in het bezit is van de lichtkogel moet deze onmiddellijk vervangen. Dat meldt de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Op 1 januari overleed een zeiler die onderweg was van Curaçao naar Tahiti. De Delftenaar vuurde een waarschuwingskogel af, maar die ontplofte in zijn hand. Dat is hem fataal geworden. Het is nog onduidelijk waardoor de flare direct explodeerde. Het risico bestaat dat het niet een eenmalig incident betreft.

Vanwege dit risico is er contact gezocht met de fabrikant in Spanje. De fabrikant heeft inmiddels zijn afnemers in Spanje gewaarschuwd en een terugroepactie in Spanje ingezet, aangezien dit product volgens de fabrikant alleen in Spanje wordt verkocht. Het voorval toont echter aan dat bezitters zich ook buiten Spanje bevinden. Spanje kan bijvoorbeeld een laatste bevoorradingsstation zijn voor trans-Atlantische of mediterrane (zeil)tochten.

Het gaat specifiek om de Red Rocket Parachute Flare L-35 (Pirolec), batch 0525/2021 – 113.