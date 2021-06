Ferry Maat’s Soul Show op Paradise FM

WILLEMSTAD – Radiozender Paradise FM breidt haar programmering uit met de Soulshow. Het legendarische radioprogramma van de Nederlandse presentator Ferry Maat, bestaat inmiddels 48 jaar en is vanaf deze donderdag te horen op de Curacaose radiozender.

Station manager Maarten Schakel is verheugd: “We zijn supertrots dat Ferry vanaf deze week op Paradise FM te horen is, met één van de meest iconische radioprogramma’s in ons Koninkrijk.” De Soulshow stond aan de wieg van het succes van veel artiesten in Nederland, zoals Earth Wind & Fire, Brothers Johnson en de Pointer Sisters.

Sinds drie jaar woont de presentator van het programma, Ferry Maat, op Bonaire, waar hij onlangs in zijn thuisstudio is begonnen met nieuwe afleveringen van de Soulshow, voor onder andere zijn online zender Soulshow Radio, het lokale station Mega Classics en dus voor Paradise FM op Curacao. De uitzendingen van de Soulshow worden op Paradise FM uitgezonden op donderdagavond van 19 tot 21 uur, de enige logische keuze aldus Schakel: “Donderdagavond is al decennia lang de ‘Soulshow avond’. Een gegeven dat Ferry Maat ook regelmatig laat terugkomen in zijn uitzendingen.”

Ook Maat zelf laat vanaf Bonaire weten er veel zin in te hebben: “De spirit is terug. Het Soulshow virus sloeg weer toe hier op Bonaire. Er moest weer wat gebeuren De Curacaose buren van Paradise FM klopten op het juiste moment aan. Hartstikke leuk dat de Soulshow na zoveel jaar nog steeds op de kaart staat – internationaal nog wel. Lijkt me geweldig om binnenkort op Curacao ook weer een Soulshow party te draaien!” Maat presenteert de Soulshow samen met de op Bonaire bekende DJ Annemiek, die onlangs nog te zien was in het Nederlandse televisieprogramma ‘Het mooiste meisje van de klas’.

De Soulshow past voor Paradise FM in het streven om de beste muziek allertijden te draaien. Een paar maanden geleden introduceerde de radiozender al een andere Nederlandse radiolegende met het programma ‘Ben Liebrand in the mix’, elke zaterdagavond om acht uur. Sinds het begin van de coronacrisis leukt Patrick Kicken de vrijdagavond op in Kickens Hip Hop Hits. Met daarin een tijdreis door 40 jaar hip-hop en r&b. De zender noemt de traditionele Soulshow-donderdag een ‘parel in de programmering’.

De Soulshow was de afgelopen decennia te horen op Radio Noordzee, TROS Hilversum 3, Radio 10, Radio 538, Arrow Jazz en Radio Veronica. In 2006 kreeg presentator Ferry Maat een Gouden Harp ‘oeuvreprijs’, een jaar later kreeg hij de Marconi-oeuvreprijs, de belangrijkste prijs in radioland. In 2008 werd Maat Ridder in de Orde van Oranje Nassau.