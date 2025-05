FFK: Kaartverkoop voor wedstrijd tegen St. Lucia van start

Tijdens een persconferentie heeft de directie van de Curaçaose voetbalbond FFK gisteren aangekondigd dat de kaartverkoop voor de wedstrijd op 6 juni is begonnen. Tijdens deze kwalificatiewedstrijd voor het FIFA Wereldkampioenschap neemt ons nationale team het op tegen St. Lucia om acht uur ’s avonds in het Ergilio Hato Stadion. Er zijn in totaal 11.000 kaarten beschikbaar. FFK hoopt op een uitverkocht stadion om de selectie te ondersteunen bij het behalen van een overwinning, zodat Curaçao zich kan kwalificeren voor de derde en laatste ronde van het WK-kwalificatietoernooi.

Naast de traditionele verkooppunten, zoals 4th of July Snack, Tankstation Sta. Maria, Mensing’s Caminada en Botika Mampuritu, heeft de FFK extra verkooppunten toegevoegd. Dat zijn Corendon, het kantoor van Ennia in Sambil, Mangusa Hypermarket, Zanzibar en Cabana Beach Club. Op die manier hoopt men zoveel mogelijk kaartjes te verkopen. Op deze locaties zal een herkenbare ‘ticket booth’ aanwezig zijn met het FFK-logo, een medewerker en een betaalautomaat. Er kan uitsluitend met pinpas of creditcard worden betaald — contant geld is niet toegestaan. Daarnaast zijn er ook tickets te koop op het FFK-kantoor van 09:00 tot 17:00 uur.