Fietser overleeft vermoedelijke moordpoging

Een fietser is gisteravond zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. De politie vermoedt dat er sprake is van poging tot moord. Dat meldt de Extra. De automobilist en de fietser zijn neven. De afgelopen waren ze verwikkeld in een ruzie vanwege 25 gulden. Het ongeval vond plaats in Koraal Specht. De chauffeur reed in op het slachtoffer in en beschadigde daarbij ook een muur. Vervolgens stapte hij uit de auto en vluchtte te voet. Het slachtoffer is naar het CMC gebracht.