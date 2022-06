Een fietser is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Fuik. Het verkeersongeval gebeurde op de Kaya Seru Grandi. Een automobilist gaf de fietser voorrang, toen een auto vanuit de tegenovergestelde richting botste tegen het slachtoffer. De fietser liep meerdere wonden op en is met de ambulance naar het CMC vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.