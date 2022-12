Fifa+ ook op Curaçao

De officiële app van Fifa is ook op Curaçao verkrijgbaar. In het volgende seizoen zullen alle wedstrijden van de eerste divisie en vrouwenvoetbal wereldwijd te streamen zijn op de app Fifa+. Daarvoor heeft de voetbalbond FFK een deal gesloten met de FIFA en productiebedrijf Kontentu. Later zullen ook de wedstrijden van het jeugdvoetbal live te volgen zijn. De samenwerking maakt het ook mogelijk om documentaires over het Curaçaose voetbal te produceren. Meer dan 240 miljoen mensen gebruiken de app.