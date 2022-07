Finale Honkbalweek Curaçaose aangelegenheid

De finale van de Haarlemse Honkbalweek is een Curaçaose aangelegenheid. Het Curaçaose team speelt vandaag tegen het Koninkrijksteam dat praktisch uit spelers met Curaçaose roots bestaat. Gisteren wist de selectie van Curaçao zich te plaatsen na een sidderende halve finale tegen de Verenigde Staten. Pas in de tiende inning werd de wedstrijd in het voordeel van Curaçao beslist. Het Koninkrijksteam won gisteren met 2-1 van Japan. De finale begint straks om 1 uur Curaçaose tijd.